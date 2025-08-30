Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Stuhia e shiut dhe përmbytjet, hapet një gropë në asfalt pranë tunelit të Ujit të Ftohtë në Vlorë
Transmetuar më 30-08-2025, 19:36

VLORË- Reshjet e dendura te shiut kanë sjellë probleme të shumta në të gjithë qytetet e vendit. Në Vlorë, disa nga akset janë përballur më probleme të trafikut të rënduar dhe përmbytje e dëmtime të rrugëve.

Raportohet se një gropë e madhe është hapur në asfalt pranë tunelit të Ujit të Ftohtë, në vendin e quajtur “Gjurma”, në aksin Vlorë-Radhimë.

Gropa ka përmasa aq të mëdha sa mund të marrë edhe një makinë brenda. Ndërkohë në lagjen “10 Korriku” ka prezencë dheu dhe balte.

