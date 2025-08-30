Pushuesit braktisin çadrat prej motit të keq. Trafik kilometrik në aksin Shkodër–Lezhë dhe Lezhë–Milot

Reshjet e dendura të shiut kanë bërë që shumë pushues të largohen nga plazhet e Velipojës dhe Shëngjinit.
Si pasojë, prej më shumë se dy orësh është krijuar trafik i rënduar në akset kryesore Shkodër–Lezhë dhe Lezhë–Milot.
Qarkullimi është vështirësuar gjithashtu edhe në rrugët dytësore, ndërsa dalja nga Shëngjini mbetet problem për drejtuesit e automjeteve. Në akset kryesore dhe kryqëzime janë vendosur punonjës policie për të menaxhuar situatën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd