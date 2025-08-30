Ekzekutohet duke ecur në trotuar ish-kryetari i Parlamentit të Ukrainës. Momenti kapet nga kamerat (Video)

Ish-kryetari i parlamentit ukrainas, Andriy Parubiy, u qëllua sot për vdekje në Lviv, njoftuan autoritetet ukrainase.
“Viktima vdiq në vend si pasojë e plagëve të marra. I ndjeri është një figurë e njohur publike dhe politike i lindur në vitin 1971”, thuhet në raportin e policisë, që sqaron se po merren të gjitha masat për të identifikuar autorin e sulmit dhe vendndodhjen e tij.
Nga pamjet e kapura nga kamerat e sigurisë një burrë i maskuar si korrier ‘Glovo’ dyshohet se qëlloi tetë herë me armë zjarri drejt tij dhe u largua me një biçikletë elektrike.
Ndërkohë pas sulmit masiv në Kiev, ku u vranë 23 persona, Rusia ka shënjestruar me raketa dhe dronë gjatë natës njëkohësisht disa rajone të Ukrainës. Të paktën një person u vra dhe 22 të tjerë u plagosën, përfshirë tre fëmijë. Viktima u shënua në Zaporizhia, ku sulmet dëmtuan 40 shtëpi, 14 pallate dhe disa objekte industriale.
Shpërthime u dëgjuan në zonat e Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk e Cherkasy. Ukrzaliznytsia, operatori shtetëror hekurudhor i Ukrainës, raportoi se infrastruktura hekurudhore u dëmtua në Kiev, duke shkaktuar disa orë vonesa në nisjet e trenave. Sipas presidentit Zelensky, rusët lëshuan 540 dronë, 8 raketa balistike dhe 37 raketa të tjera.
Zelensky i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të kalojë nga fjalët në vepra për të dënuar Rusinë. Edhe presidenti francez, Emmanuel Macron, që duket se ka nisur një ‘luftë’ fjalësh me Moskën, nuk kurseu komentet për Putinin. Lideri francez iu referua atij si një përbindësh dhe se ka qasje autokratike.
Kyiv Independent raporton gjithashtu se një raketë e dytë balistike ruse u lëshua më pas në qytetet lindore të Ukrainës rreth orës 05:00 të mëngjesit. Në përgjigje të sulmit, Polonia ngriti avionë luftarakë rreth orës 05:00 të mëngjesit për të mbrojtur hapësirën e saj ajrore, thanë Forca Ajrore Polake në mediat sociale.
"Në përputhje me procedurat e përcaktuara, komandanti operacional i Forcave të Armatosura Polake ka aktivizuar të gjitha forcat dhe burimet në dispozicion të tij", shkroi Forca Ajrore Polake në X, duke shpjeguar se "masat e marra synojnë të sigurojnë sigurinë në zonat që kufizohen me ato që janë nën kërcënim".
Sulmi i ri ndaj Ukrainës vjen vetëm dy ditë pasi Moska nisi një sulm ajror në shkallë të gjerë kundër disa qyteteve ukrainase, përfshirë Kievin.
Sulmi i 28 gushtit ndaj kryeqytetit ukrainas rezultoi në 23 vdekje dhe dhjetëra të tjerë të plagosur. Në mesin e ndërtesave të dëmtuara ishte edhe ajo e zyrës së delegacionit të BE-së dhe Këshillit Britanik.
