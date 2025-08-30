Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Stuhi e fortë me erë dhe shi paralizon Tiranën, qytetarët këshillohen të qëndrojnë në shtëpi
Transmetuar më 30-08-2025, 12:47

Tiranë, 30 gusht 2025 – Një stuhi e fuqishme me erë dhe reshje të dendura shiu ka përfshirë kryeqytetin, duke shkaktuar kaos në qarkullim dhe situata të rrezikshme për qytetarët.

Rrugë të shumta u bllokuan për shkak të trafikut të rënduar, ndërsa objekte të lehta janë rrëzuar apo fluturuar në ajër nga forca e erës, duke krijuar rrezik për kalimtarët. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të qëndrojnë në banesa, për të evituar pasojat e mundshme.

Po ashtu, drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit, për të shmangur aksidentet në kushtet e motit të keq.

Sipas parashikimeve të shërbimeve meteorologjike, moti i paqëndrueshëm pritet të vijojë gjatë gjithë ditës së sotme dhe deri në orët e para të së dielës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...