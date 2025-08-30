‘Po pse Thethi e jo Jugu’! Reagon Rama. Publikon pamjet nga shpërthimi te Kepi Rodonit

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot pamjet nga shpërthimi i resortit te Kepi Rodonit, duke theksuar se puna për mbrojtjen e vendit nga abuzuesit vazhdon nga veriu në jug.
Rama saktëson se në Durrës është vendosur rendi ligjor mbi një territor të marrë peng nga një abuzues, i cili është ndaluar nga Policia e Shtetit dhe i është dorëzuar drejtësisë.
“Ca zëra në nisje të kësaj kthese të re thoshin “po pse Thethi e jo Jugu, po pse ashtu e jo kështu”, ndërkohë puna për mbrojtjen e vendit nga abuzuesit vazhdon në veri, jug dhe Shqipërinë e Mesme, ku konkretisht në Durrës është vendosur rendi ligjor mbi një territor të marrë peng nga një abuzues, i cili është ndaluar nga Policia e Shtetit e i është dorëzuar drejtësisë edhe si ish-drejtues i inspektorëve të Durrësit”, shkruan kreu i qeverisë.
Kryeministri nënvizon se zbatimi i ligjit nuk njeh asnjë zonë.
