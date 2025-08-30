Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Regjistrimet për klasat e para dhe të dhjeta deri në 1 Shtator, procesi kryhet në e-Albania
Transmetuar më 30-08-2025, 11:31

TIRANË- Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu përmes një postimi në “Facebook” ka bërë me dije se mbetet edhe pak kohë për të gjithë prindërit që ende nuk kanë regjistruar fëmijët në klasën e parë ose të 10-të. Ministrja thekson se regjistrimet janë të hapura deri më 1 shtator.

Ajo shton se procesi zgjat disa minuta dhe se kryhet në e-albania. Së shpejti fëmijët do rikthehen në bankat e shkollës për të nisur vitin e ri shkollor. Shumë prej tyre do të shkojnë për herë të parë në bankat e shkollës duke nisur klasën e parë dhe regjistrimi i tyre bëhet online pa patur nevojë të shkohet fizikisht në shkollën përkatëse.

“Njoftim i rëndësishëm për prindërit. Të dashur prindër! Ju informojmë se regjistrimet për nxënësit në klasat e para dhe të dhjeta do të jenë të hapura në platformën e-Albania deri më 1 SHTATOR.

Lutemi në mirëkuptimin e në kërkesën për të përfunduar procesin e regjistrimit, përmes e-Albania, të fëmijës/fëmijëve në shkollë, sipas afatit të më

