Tiranë – Finalizohet operacioni policor i koduar “Danger”, në pranga dy persona

Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Danger”, duke kapur dhe ndaluar një 30-vjeçar me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i shpallur në kërkim për vrasje në rrethana cilësuese, mbetur në tentativë, dhe armëmbajtje pa leje. Bashkë me të është arrestuar edhe një 31-vjeçar, i dyshuar për përkrahje dhe ndihmë në fshehjen e tij.
Sipas njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në vijim të punës për lokalizimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të shpallur në kërkim, dhe mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative për vendndodhjen e tij, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin.
Gjatë veprimeve në zonën e quajtur “Komuna e Parisit”, u lokalizua dhe u kap Kid Kazazi, 30 vjeç, banues në Kavajë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Durrësit i kishte caktuar masën e sigurimit personal “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja në rrethana cilësuese, mbetur në tentativë” dhe “Armëmbajtja pa leje”.
Hetimet kanë treguar se më 30.05.2025, në Fllakë, i riu, për motive të dobëta, kishte qëlluar me armë zjarri drejt një automjeti ku ndodheshin tre persona.
Në vijim të operacionit u arrestua edhe Ferhat Kaja 31 vjeç, i cili ndodhej në të njëjtin automjet me 30-vjeçarin. Dyshohet se ai ka përkrahur dhe ndihmuar personin e kërkuar të fshihej.
Në momentin e ndalimit, 30-vjeçari i paraqiti punonjësve të policisë dy dokumente identifikimi – një kartë ID dhe një leje drejtimi – me të dhënat e një shtetasi tjetër, të dyshuara si të falsifikuara. Ndërsa, gjatë kontrollit fizik, 31-vjeçarit iu gjet një sasi municioni luftarak.
Sipas burimeve zyrtare, Kazazi iu kalua DVP Durrës për veprime të mëtejshme, ndërsa materialet procedurale mbi ngjarjen i janë referuar Prokurorisë për hetime të mëtejshme. /noa.al
