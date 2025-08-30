Mblidhet sot Kuvendi i Kosovës. A do ia dalë Nenad Rashiç nga komuniteti serb të bëhet nënkryetar i Kuvendit?

KOSOVË- Deputetët do të mblidhen sot për ta vazhduar seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, në përpjekje për të zgjedhur nënkryetarin nga komuniteti serb. Në seancën e kaluar deputeti i Listës Serbe, Sllavko Simiç edhe pse u votua tre herë nuk arriti të merrte votat e duhura për t’u zgjedhur nënkryetar i Kuvendit.
Kryetari Kuvendit, Dimal Basha vendosi që procedura për zgjedhjen e nënkryetarit të bëhet përmes shortit. Pas vendosjes në votim edhe të deputetit nga komuniteti serb, Nenad Rashiç edhe ai nuk arriti të merrte votat e nevojshme.
Sot do të jetë votimi i tretë për Rashiç dhe nesë arrin të marrë votat do të zgjidhet nënkryetar. Në të kundër kandidimi i tij "digjet" pasi deri në 3 herë mund të votohet për të njëjtin kandidat. Që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit Kosova ka patur një ngërç politik ndërsa më 26 gusht u arrit të zgjidhej kryeparlamentari dhe nënryetarët e Kuvendit. Dimal Basha arriti të merrte votat për postin e Kryetarit të Kuvendit. Ndërsa Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku, Kujtim Shala dhe Emilija Redžepi janë nënkryetarët e rinj.
