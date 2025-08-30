Këmbimi valutor/ Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan,do të blihet sot me 82.8 lekë dhe do shitet me 84.2 lekë.
Ndërkohë monedha evropiane euro, do blihet me 97 lekë dhe do shitet me 98.1 lekë.
Franga zvicerane, sot në tregun shqiptar do blihet me 103 lekë dhe do shitet me 104.3 lekë.
Ndërsa paundi britanik, do blihet me 111.5 lekë dhe do shitet me 112.8 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:
