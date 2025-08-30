Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ky është qyteti më i urtë shqiptar që nuk bën fare zhurmë!
Transmetuar më 30-08-2025, 08:54

Zhurma tej normave të lejuara është kthyer në problem në të gjitha qytetet e vendit, përveç Lushnjes.

Një monitorim i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nxjerr në pah se, bazuar në të dhënat e monitorimit të zhurmave ditën, vihet re se ka një tejkalim të normës së lejuar ditën, që është 55 dB, në të gjitha qytetet, përveç qytetit të Lushnjes.

Niveli më i lartë i zhurmave është vlerësuar në qytetin e Tiranës, ku kemi tejkalim të normës në masën 15.1%, Vlorës 14.7%, Sarandës 13.6%, Gjirokastrës 11.1%.

Nivelet më të ulëta, por sërish duke tejkaluar vlerën e lejuar prej 55 dB, janë në qytetet e Kukësit, Pogradecit, Përmetit dhe Lushnjes.

Trafiku është faktori kryesor i nivelit të lartë të zhurmave gjatë ditës.

Edhe nata është e zhurmshme për banorët e Shqipërisë. Referuar të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, pothuajse të gjitha qytetet kanë tejkalim të normës së lejuar të zhurmës prej 45 dB.

Niveli më i lartë është monitoruar në qytetin e Vlorës, ku kemi tejkalim të normës me 18.75%, Tiranës me 16.51% dhe Sarandës me 14.6%. Nivelet më të ulëta janë monitoruar në qytetet e Kukësit, Pogradecit, Përmetit dhe Lushnjes.

Për periudhën e natës (45 dB), niveli i zhurmave në qytetet Kukës, Përmet dhe Lushnje është brenda vlerave limit, ndërsa në qytetet e tjera të monitoruara tejkalon vlerat limit.

Krahas trafikut, burim kryesor i zhurmës në zonat e banuara janë edhe muzika e lartë.

Ndotja nga zhurmat në nivel të lartë mund të shkaktojë humbjen e dëgjimit, qoftë për një kohë të shkurtër apo edhe për tërë jetën. Zhurmat e padëshirueshme rritin presionin, shkaktojnë lodhje, ulin gjumin, rrisin stresin dhe pengojnë përqendrimin.

