SHBA-ja refuzon vizat për zyrtarët palestinezë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB

SHBA- Shtetet e Bashkuara thanë se nuk do t’u lëshojnë viza anëtarëve të Autoritetit Palestinez, të cilët është paraparë të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara muajin e ardhshme, ku Franca po udhëheq një përpjekje për njohjen e një shteti palestinez.
“Sekretari [amerikan i Shtetit] Marco Rubio po refuzon dhe revokon vizat për anëtarët e Organizatës për Çlirimin e Palestinës [PLO] dhe Autoritetit Palestinez para mbajtjes së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së”, tha Departamenti amerikan i Shtetit përmes një deklarate.
“Administrata e presidentit Donald Trump ka qenë e qartë: interesat e sigurisë sonë kombëtare për të mbajtur përgjegjës PLO-në dhe Autoritetin Palestinez për mospërmbushjen e zotimeve të tyre dhe për minimin e mundësive për paqe”, shtoi DASH-i.
DASH-i bëri thirrje Autoritetit Palestinez të heqë dorë nga “përpjekjet për të siguruar njohjen e një shteti hipotetik palestinez në mënyrë të njëanshme”.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar, përmes një postimi në X, falënderoi administratën Trump “për këtë hap të guximshëm dhe për mbështetjen e Izraelit edhe një herë".
Ndërkaq, Autoriteti Palestinez, i bëri thirrje SHBA-së që të zhbëjë këtë vendim. Në një deklaratë të publikuar nga agjencia zyrtare e lajmeve WAFA, thuhet se Presidenca palestineze “i bëri thirrje administratës amerikane të rishqyrtojë dhe të tërheqë vendimin e saj”, i cili do t’u pengonte zyrtarëve të Autoritetit Palestinez dhe PLO-së pjesëmarrjen në takimin vjetor në Nju Jork.
Ky hap “është në kundërshtim të qartë me të drejtën ndërkombëtare dhe Marrëveshjen e Selisë së OKB-së”, u tha në deklaratë.
Ende është e paqartë se ndaj kujt do të aplikohet moslëshimi i vizave. Presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmud Abbas, i cili dikur kishte marrëdhënie të mira me Uashingtonin, ishte planifikuar të merrte pjesë në mbledhjen e OKB-së, sipas ambasadorit palestinez në Kombet e Bashkuara, Rijad Mansur.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, tha se ishte “e rëndësishme” që të gjitha shtetet dhe vëzhguesit, përfshirë palestinezët, të përfaqësohen në një samit të planifikuar një ditë para se të nisë Asambleja e Përgjithshme.
“Ne, sigurisht, shpresojmë që kjo çështje të zgjidhet”, tha ai.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë akuzuar Francën dhe fuqitë e tjera se po e shpërblejnë Hamasin – grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe BE-ja – i cili më 7 tetor 2023 sulmoi Izraelin duke nxitur luftën në Gazë.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, i zhgënjyer me mospërfundimin e luftës në Gazë, ka argumentuar se nuk mund të ketë më vonesa në shtyrjen përpara të një procesi paqeje. Macron ka thirrur një samit të posaçëm më 22 shtator, një ditë para hapjes zyrtare të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, kur Franca do ta njohë zyrtarisht një shtet palestinez.
Që nga njoftimi i tij, edhe Kanadaja dhe Australia kanë thënë se do ta njohin një shtet palestinez, ndërsa Britania ka deklaruar se do ta bëjë këtë nëse Izraeli nuk pajtohet për një armëpushim në Gaza./ REL
