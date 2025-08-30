Trump vendosi tarifa 50% për importet nga India, Modi njofton bisedime me Putin dhe Xi Jinping

Kryeministri indian Narendra Modi tha të enjten se do të zhvillojë bisedime me presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin kinez Xi Jinping në Tianjin të Kinës.
Modi do të vizitojë Kinën të shtunën për takimin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO). Në një postim në X, Modi tha se India ka luajtur “një rol aktiv dhe konstruktiv” në SCO.
“India do të vazhdojë të punojë me anëtarët e SCO-së për të adresuar sfida të ndryshme të përbashkëta”, tha ai. “Unë gjithashtu do të takohem me Presidentin Xi Jinping, Presidentin Putin dhe udhëheqës të tjerë gjatë Samitit.”
SCO është një bllok ndërkombëtar sigurie që u krijua në vitin 2001 nga Kina, Rusia, Taxhikistani, Kirgistani, Kazakistani dhe Uzbekistani. India dhe Pakistani u bënë anëtarë të plotë në korrik 2023. Grupi tani ka 10 anëtarë, përfshirë Iranin dhe Bjellorusinë.
Vizita e Modit në Kinë vjen në një kohë kur marrëdhëniet Indi-SHBA janë të tensionuara për shkak të tarifave prej 50% të Uashingtonit mbi importet indiane.
SHBA-të i vendosën Indisë tarifa prej 25% në fillim të gushtit, pasi bisedimet për një marrëveshje tregtare dështuan. Një tjetër tarifë prej 25% iu vendos Nju Delhit si penalizim këtë javë, pasi India refuzoi të ndalonte blerjen e naftës ruse.
Marrëdhëniet e Nju Delhit me Pekinin kanë qenë në përmirësim që nga tetori i vitit 2024, kur Modi dhe Xi zhvilluan bisedime në kuadër të samitit të BRICS në Kazan. Marrëdhëniet u tendosën pas një përplasjeje kufitare në vitin 2020 që mori jetën e ushtarëve nga të dyja palët.
Kina ka mbështetur fuqimisht Indinë lidhur me tarifat e SHBA-së. “SHBA-të kanë vendosur tarifa deri në 50% ndaj Indisë dhe po kërcënojnë të vendosin më shumë”, tha javën e kaluar ambasadori i Kinës në Nju Delhi, Xu Feihong. Kina e kundërshton me vendosmëri këtë. Përballë akteve të tilla, heshtja ose kompromisi vetëm sa e trimëron ngacmuesin. Kina do të qëndrojë fort në krah të Indisë.”
Zyrtarë të lartë nga Moska, Pekini dhe Nju Delhi kanë folur gjithashtu për ringjalljen e formatit trepalësh Rusi-Indi-Kinë (RIC), sipas të cilit takohen ministrat e jashtëm të tre vendeve.
