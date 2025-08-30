Rusia lëshon raketa dhe dronë në disa rajone të Ukrainës

Rusia kreu sërish sulme me rakete dhe dronë kundër disa rajoneve ukrainase gjatë natës, sipas Forcave Ajrore të Kievit. Zyrtarët lokalë raportuan se dëgjuan shpërthime në disa qytete në të gjithë vendin, duke përfshirë Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk dhe Cherkasy.
Një person u vra dhe 16 të tjerë u plagosën në Zaporizhzhia, mes të cilëve edhe dy fëmijë.
Alarme për bastisje ajrore janë lëshuar në pothuajse të gjitha rajonet e Ukrainës.
Sulmi vjen pas atij masiv të Kievit pak ditë më parë, ku humbën jetën 23 persona, mes të cilëve 4 famijë dhe u dëmtuan ndërtesa të shumta. Në mesin e ndërtesa të dëmtuara ishte edhe ajo e zyrës së delegacionit të BE-së në Kiev si dhe të Këshillit Britanik.
