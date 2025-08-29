Influencerja e njohur në ‘Tik Tok’ gjendet e vd’ekur bashkë me burrin dhe dy fëmijët në një kamionçinë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Meksikë, ku një influencere meksikane u gjet e vdekur brenda një kamioni së bashku me bashkëshortin dhe fëmijët e saj.
Viktimat janë 32-vjeçarja Esmeralda Ferrer Garibay, bashkëshorti i saj 36-vjeçar, djali i tyre 13-vjeçar dhe vajza 7-vjeçare.
Trupat u gjetën javën e kaluar në Guadalajara, por identitetet e tyre u zbuluan vetëm dje, raporton The Sun.
Familja ishte zhvendosur së fundmi në qytet për të jetuar dhe punuar atje.
Autoritetet dyshojnë se bashkëshorti i Garibay ishte shënjestra e sulmit, por hetimet vijojnë ende dhe pritet që të hedhin dritë mbi ngjarjen makabre.
