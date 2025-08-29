Piramidat online që po zhvasin shqiptarët, Braçe publikon skemën: Fillimisht i kërkojnë një mijë euro

Deputeti socialist Erion Braçe, i cili prej ditësh ka ngritur alarmin lidhur me platformat online të cilat janë duke zhvatur qindra qytetarë duke i mashtruar të investojnë paratë e tyre në to.
Në një postim në rrjetet sociale, Braçe ka publikuar fotot e grupeve në “Telegram”, ku bëjnë pjesë mijëra persona. Sipas Braçes për të qenë pjesë e këtyre grupeve duhet që qytetarët të paguajnë një shumë prej 1000 euro, ndërkohë që për të qëndruar të platformë duhet që të sjellin një tjetër individ.
Si rrjedhojë këtyre qytetarëve u janë vjedhur miliona lekë.
Përmes një videomesazhi, ai u bëri thirrje të gjithë banorëve të Divjakës dhe Lushnjës që të mos bien pre e këtyre piramidave online.
“GRUPI I PARE-EG ALBANIA TEAM: 10.744 ANETARE!!!!!!!
GRUPI I DYTE-EG19 GRUPI I AGJENTEVE: 447 ANETARE!!!!!
Tani bejini llogarite vete me dy kushtet;
I pari-per te hyre ne platforme kuota minimale eshte 1000€/$;
I dyti-per te qendruar ne platforme duhet te sjellesh nje te dyte ne te;
NDERKOHE NE PIRAMIDE JANE FUTUR FAMILJE TE TERA ME DISA KURORA!!!!!! Kjo eshte permasa! VLERA ESHTE NE MILIONE EURO”, shkruan Braçe ndër të tjera.
TXEX paraqitet si një aplikacion që ofron investime të “sigurta” në kriptovaluta, por në fakt është një mashtrim i mirëorganizuar që shfrytëzon rrjetet sociale dhe platformat si Telegram, Signal dhe WhatsApp për të joshur viktimat.
Skema fillon me reklama joshëse në Instagram dhe TikTok, ku individë anonimë që prezantohen si “ekspertë tregu” apo “mentorë financiarë”, krijojnë grupe të simuluara investimi. Në këto grupe, përdoruesit shohin komente të rreme dhe fitime të fabrikuara, ndërsa ftohen të investojnë fillimisht shuma të vogla në kripto përmes platformave reale si Binance. Më pas, fondet transferohen në TXEX, ku fillon mashtrimi i vërtetë.
Brenda aplikacionit, “fitimet” duket sikur rriten çdo ditë, por që në momentin që qytetarët që kanë rënë pre në këtë “grackë” kërkojnë që të tërheqin paratë e tyre atyre u kërkohet që të paguajnë një tarifë shtesë. Në të vërtetë, kjo është një tjetër mënyrë e cila përdoret për të zhvatur më tepër para.
