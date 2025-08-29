Zjarr pranë kabinës elektrike në Nikël! Në rrezik banesat

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-08-2025, 22:41
Një zjarr i përmasave të mëdha u aktivizua mbrëmjen e sotme në Nikël të Krujës si pasojë e djegies së mbeturinave në një kanal, i cili ndodhej pranë një kabine elektrike.
Flakët rrezikojnë mjetet dhe disa banesa që ndodhen pranë.
Për shuarjen e tij janë angazhuar zjarrëfikës dhe punonjës të njësisë vendore ndërsa zjarri vijon të përhapet duke krijuar vatra të reja.
