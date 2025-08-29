Parashikohen reshje të dendura shiu, edhe bashkia Tiranë apel qytetarëve: Evitoni lëvizjet e panevojshme

Kryetarja e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, ka bërë një apel për qytetarët që të tregojnë kujdes për shkak të motit të përkeqësuar që pritet në ditët në vijim.
Sipas Buletinit Meteorologjik të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, nga data 29 gusht deri më 2 shtator vendi do të përballet me situata të vështira atmosferike, me reshje shiu me intensitet të lartë.
“Ju këshillojmë të tregoni kujdes gjatë këtyre ditëve, të shmangni lëvizjet e panevojshme në zonat me rrezik përmbytjeje dhe të merrni masat e nevojshme për sigurinë tuaj dhe të familjeve tuaja, shprehet Ristani. Ajo garantoi se strukturat e Bashkisë së Tiranës dhe Emergjencat Civile janë në gatishmëri të shtuar për menaxhimin e situatës. Strukturat e Bashkisë dhe Emergjencat Civile janë në gatishmëri të shtuar për menaxhimin e situatës. Për çdo rast emergjent, mund të kontaktoni në numrat: 112 – Emergjencat Civile 127 -Urgjenca Mjekësore 128 – Policia”, nënvizon Ristani.
