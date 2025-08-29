I zbuloi lidhjen me gardianen, i dënuari ekz’ekuton oficerin e burgut

Një ish-oficer burgu, u vra në një sulm të planifikuar jashtë një palestre në Skelmersdale, Lancashire, nga i burgosuri Elias Morgan, 35 vjeç, pas zbulimit të lidhjes së tij sekrete me një roje femër të burgut.
Scott kishte gjetur një telefon të paligjshëm në qelinë e Morgan që përmbante prova për aferën dhe, pasi refuzoi të merrte ryshfet për ta “zhdukur” atë, u përball me kërcënime të fuqishme për jetën e tij dhe të familjes.
Më 8 shkurt të vitit të kaluar, Morgan e ndoqi Scott jashtë palestrës dhe hapi zjarr me gjashtë plumba, duke e goditur disa herë në trup dhe një herë në kokë, përpara se të arratisej me një biçikletë elektrike drejt një furgoni që e priste aty pranë.
Pas gjyqit në Gjykatën e Kurorës në Preston, Morgan u shpall fajtor për vrasje, ndërsa bashkëpunëtori i dyshuar, Anthony Cleary, u shpall i pafajshëm për vrasje dhe vrasje të paqëllimshme.
Zyra e prokurorisë theksoi guximin dhe përkushtimin e Scott, i cili mbrojti ligjin dhe publikun përballë kërcënimeve dhe ryshfetit, duke i shpëtuar qytetarët nga veprimet e paligjshme të Morgan, ndërsa familja e tij, përfshirë tre fëmijët e vegjël, mbetet në zi pas humbjes tragjike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd