Kosova sinkronizon listën e organizatave të huaja terroriste me SHBA-në, presidentja Osmani nxjerr dekretin
Transmetuar më 29-08-2025, 19:26

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka dekretuar sot sinkronizimin e listës së organizatave të huaja terroriste me urdhrat ekzekutivë të presidentit amerikan, Donald Trump.

Në dokumentin e publikuar nga Osmani në rrjetin social X, theksohet se ky vendim është marrë me qëllim të linjëzimit të plotë të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Kosovës me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Dekreti përcakton që të gjitha institucionet e sigurisë dhe organet përkatëse në vend të ndërmarrin hapat e nevojshëm për zbatimin e tij. Ai ka hyrë në fuqi menjëherë, në ditën e nënshkrimit.

Osmani ka theksuar se Republika e Kosovës qëndron krah për krah me SHBA-në në luftën kundër krimit të organizuar transnacional, terrorizmit, karteleve narkotike dhe regjimeve kriminale.

“Historia dëshmon një të vërtetë të thjeshtë: kur Amerika udhëheq, ka më shumë paqe, më shumë siguri dhe më shumë liri në botë. Kosova do të qëndrojë gjithmonë me Shtetet e Bashkuara në këtë vizion dhe në luftën kundër të gjithë atyre që rrezikojnë sigurinë kombëtare të aleatit tonë më të rëndësishëm”, ka deklaruar presidentja Osmani.

