Mosfunksionimi erektil dhe metodat e trajtimit

Mosfunksionimi erektil, i njohur edhe si impotencë, është një gjendje e zakonshme që prek miliona burra në mbarë botën
Mosfunksionimi erektil (DE), i njohur edhe si impotencë, është një gjendje e zakonshme që prek miliona burra në mbarë botën. Ai i referohet pamundësisë për të arritur ose mbajtur një ereksion të mjaftueshëm për marrëdhënie seksuale. Ndërsa vështirësitë e rastit me ereksionin janë normale, vështirësitë e shpeshta ose afatgjata mund të tregojnë DE, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës, vetëvlerësimin dhe marrëdhëniet e një burri.
Shkaqet e mosfunksionimit erektil
Çrregullimi i ereksionit mund të shkaktohet nga një sërë faktorësh fizikë, psikologjikë dhe mjedisorë. Shkaqet e zakonshme fizike përfshijnë sëmundjet kardiovaskulare, diabetin, presionin e lartë të gjakut dhe obezitetin. Këto gjendje mund të dëmtojnë enët e gjakut, duke parandaluar rrjedhjen e gjakut në penis, i cili është i nevojshëm për një ereksion. Çekuilibrat hormonalë, siç janë nivelet e ulëta të testosteronit, gjithashtu mund të kontribuojnë në çrregullimin e ereksionit.
Faktorët psikologjikë si stresi, depresioni, ankthi dhe problemet në marrëdhënie mund të luajnë gjithashtu një rol. Çështjet psikologjike mund të prishin sinjalet midis trurit dhe penisit, duke e bërë të vështirë arritjen ose mbajtjen e një ereksioni. Përveç kësaj, zakonet e jetesës si pirja e duhanit, konsumimi i tepërt i alkoolit, mungesa e ushtrimeve dhe dieta e dobët mund të rrisin rrezikun e defektit të ereksionit.
Diagnoza
Për të diagnostikuar mosfunksionimin erektil, një mjek duhet të kryejë një ekzaminim fizik, të shqyrtojë historinë tuaj mjekësore dhe mund të sugjerojë teste për të kërkuar për sëmundje themelore. Testet e gjakut mund të kontrollojnë për çekuilibra hormonale ose probleme kardiovaskulare, dhe një vlerësim psikologjik mund të rekomandohet nëse ka faktorë psikologjikë ose emocionalë. Në disa raste, ultratingujt e penisit ose procedura të tjera diagnostikuese mund të përdoren për të vlerësuar rrjedhën e gjakut në penis.
Metodat e trajtimit
Për fat të mirë, DE është e shërueshme në shumicën e rasteve. Trajtimi i duhur varet nga shkaku themelor i gjendjes dhe opsionet variojnë nga ndryshimet e stilit të jetës deri te ndërhyrjet mjekësore.
Ndryshimet në stilin e jetës:
Hapi i parë në menaxhimin e diabetit është përmirësimi i shëndetit tuaj të përgjithshëm. Të hash një dietë të shëndetshme të pasur me fruta, perime dhe drithëra të plota, të ushtrosh rregullisht dhe të mbash një peshë të shëndetshme mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve si diabeti dhe sëmundjet kardiovaskulare, të cilat shoqërohen me diabetin. Ulja e konsumit të alkoolit, lënia e duhanit dhe menaxhimi i stresit përmes teknikave si meditimi ose këshillimi mund të jenë gjithashtu të dobishme.
Medikamentet Orale:
Një nga trajtimet më të zakonshme për DE janë medikamentet orale si sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) dhe vardenafil (Levitra). Këto medikamente funksionojnë duke rritur rrjedhjen e gjakut në penis, duke e bërë më të lehtë arritjen e një ereksioni.
Ndërsa janë efektive për shumë burra, këto medikamente mund të kenë efekte anësore, të tilla si dhimbje koke, marramendje dhe të përziera, dhe mund të mos jenë të përshtatshme për disa me probleme të caktuara shëndetësore, të tilla si sëmundjet e zemrës.
Psikoterapia dhe Këshillim:
Nëse faktorët psikologjikë kontribuojnë në çrregullimin e erektilit, mund të rekomandohet trajtimi. Terapia konjitive-sjellëse (CBT) mund të ndihmojë në adresimin e ankthit, depresionit dhe problemeve në marrëdhënie që mund të ndikojnë në performancën seksuale. Këshillim për çiftet mund të jetë gjithashtu i dobishëm në përmirësimin e komunikimit dhe intimitetit.
Injeksione:
Në rastet kur trajtimet e tjera nuk janë efektive, mund të merren në konsideratë injeksionet ose implantet në penis. Injeksionet, të tilla si alprostadili, injektohen direkt në penis dhe ndihmojnë në rritjen e rrjedhjes së gjakut.
Terapia Hormonale:
Për burrat me çrregullime ereksioni për shkak të niveleve të ulëta të testosteronit, terapia hormonale mund të jetë një opsion. Terapia me testosteron mund të administrohet nëpërmjet injeksioneve, flasterëve ose xhelit.
Fakt që duhet nënvizuar
Mosfunksionimi erektil mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në mirëqenien emocionale dhe fizike të një burri, por është kryesisht i shërueshëm. Duke identifikuar shkakun themelor dhe duke eksploruar opsionet e trajtimit në dispozicion, burrat mund të përmirësojnë shëndetin e tyre seksual dhe cilësinë e jetës.
Nëse po përjetoni simptoma të DE, është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek për të përcaktuar planin më të përshtatshëm të trajtimit për ju. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd