Ejakulimi i parakohshëm, dukuri masive në çdo moshë të rritur, dhe metodat e trajtimit

Çfarë është çrregullimi i ejakulimit të hershëm dhe si trajtohet
Çrregullimi i ejakulimit të hershëm është një disfunksion seksual i zakonshëm te meshkujt në të gjitha moshat, që shpesh shoqërohet me ankth, probleme në marrëdhënie dhe kënaqësi të zvogëluar seksuale. Vitet e fundit raportohet se pjesa më e madhe e meshkujve të rritur kanë ejakulim të parakohshëm. Ekspertët thonë se dukuria ka qenë gjithnjë aty, por ndërgjegjësimi i njerëzve për ta demonstruar është rritur.
Çfarë është?
Kjo gjendje përkufizohet si paaftësia për të vonuar ejakulimin për një kohë të mjaftueshme gjatë marrëdhënies seksuale — zakonisht ndodh brenda minutës së parë të penetrimit ose para se personi ose partneri të dëshirojë të ndodhë ejakulimi.
Megjithëse zakonisht nuk konsiderohet një problem serioz mjekësor, mund të ketë ndikim të rëndësishëm emocional dhe psikologjik tek meshkujt që e përjetojnë.
Shkaqet e mundshme
Shkaqet mund të jenë fizike, psikologjike ose një përzierje e të dyjave:
Fizike: çrregullime hormonale, inflamacion të prostatës ose uretrës, ose kushte neurologjike që ndikojnë në ejakulim.
Psikologjike: ankthi, stresi, probleme në marrëdhënie ose historia e keqpërdorimit seksual.
Çrregullimi i performancës: frika ose presioni për të performuar seksualisht mund të krijojë një cikël ankthi, që përkeqëson çrregullimin.
Si trajtohet
Mirëqenia seksuale për shumicën e meshkujve me ejakulim të hershëm mund të përmirësohet ndjeshëm me kombinimin e disa metodave:
1. Teknikat e sjelljes
“Ndalo-fillo”: Gjatë marrëdhënies seksuale, personi ose partneri ndalon stimulimin për pak para se të ndiejë se po afrohet në pikën e ejakulimit, pastaj e rifillon stimulimin. Kjo strategji ndihmon në mësimin e kontrollit të kohës së ejakulimit.
Teknika “shtypjeje”: Përdorimi i një presioni të butë në fund të penisit kur personi ndjen se po afron tek ejakulimi, duke reduktuar stimulimin dhe duke mundësuar vonesë në ejakulim.
Këto teknika zakonisht mësohen me ndihmën e terapistëve të shëndetit seksual ose profesionistëve të kujdesit shëndetësor.
2. Mjekimi
Përdorimi i SSRI-ve (inhibitorët selektivë të rikuperimit të serotoninës): Disa antidepresantë si paroksetina, sertralina ose fluoksetina mund të merren, gjithnjë me recetë mjeku, pasi kanë efekte anësore që vonojnë ejakulimin.
Kremra anestezike lokale: Për shembull, lidokaina ose prilokaina që aplikohen në penis përpara marrëdhënies seksuale për të reduktuar ndjeshmërinë. Këto kremra mund të ndihmojnë në kontrollin e ejakulimit, por duhet përdorur me kujdes pasi mund të shkaktojnë edhe mpirje te partneri.
3. Këshillim psikologjik
Për shumë meshkuj, faktorët psikologjikë si ankthi dhe stresi luajnë rol të rëndësishëm. Terapia psikologjike, përfshirë terapinë kognitive-bihejviorale (CBT), mund të jetë e dobishme në trajtimin e këtyre çrregullimeve. CBT fokusohet në ndryshimin e mendimeve e sjelljeve negative që kontribuojnë në ankthin seksual.
Këshillim për çiftet: Mund të ndihmojë për të përmirësuar komunikimin, besimin dhe intimitetin midis partnerëve, duke reduktuar ankthin e lidhur me ejakulimin e hershëm.
4. Ndryshimet në stilin e jetesës
Ushtrime të rregullta fizike, veçanërisht ushtrimet e zonës së dyshemesë pelvike, si ushtrimet Kegel, ndihmojnë në përmirësimin e kontrollit të muskujve dhe përforcojnë funksionin seksual.
Reduktimi i ankthit përmes teknikave të vetëdijes (mindfulness), teknikave të relaksimit ose yoga, mund të jenë të dobishme në menaxhimin e ejakulimit të hershëm që lidhet me ankthin.
Përfundim
Ejakulimi i hershëm, edhe pse i zakonshëm dhe shpesh shqetësues, është një gjendje e trajtueshme. Me kombinimin e trajtimeve të sjelljes, medikamenteve, këshillimit psikologjik dhe ndryshimeve të stilit të jetesës, shumë meshkuj mund të përmirësojnë kontrollin mbi ejakulimin dhe të kenë një përvojë seksuale më të kënaqshme dhe të sigurt.
Nëse përjeton këtë gjendje, është e rëndësishme të konsultohesh me një profesionist shëndetësor që mund të vlerësojë gjendjen tënde në mënyrë individuale dhe të rekomandojë trajtimin më të përshtatshëm. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd