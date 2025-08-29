U gjet i vd’ekur në një banesë në Kolonjë, zbardhet identiteti i viktimës

Komisiariati i policisë Kolonjë zbardh ngjarjen ku u gjet një kufomë thuajse e dekompozuar në fshatin Mollas.
Kufoma u zbulua nga një banor i zonës i cili lajmëroi policinë në datën 7 të muajit korrik. Këta të fundit, dërguan monstra për kryerjen e analizës së ADN-së dhe po ashtu për ekspertizën antropologjike për të bërë të mundur identifikimin e kufomës.
Mësohet se ditën e sotme është bërë identifikimi i viktimës, konkretisht një i moshuar 75 vjeçar i cili banonte në qytetin e Korçës.
Në qershor të këtij viti, ka qenë bashkëshortja e viktimës që ka kallëzuar pranë komisariatit të Korçës se kishte humbur kontaktet me bashkëshortin e saj.
Pas analizave shkencore u konfirmua edhe identiteti i 75 vjeçarit, i cili dyshohet se vuante nga probleme të shëndetit, konkretisht nga humbja e kujtesës (skleroza) dhe ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale në fshatin Mollas të Kolonjës.
Nga ana e policisë së Kolonjës vijon puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
