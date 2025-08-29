Zyrtare: Ja kush do e moderojë Big Brother Albania VIP

Ledion Liço do të moderojë sërish spektaklin Big Brother VIP Albania, duke hyrë kështu në sezonin e tij të tretë si drejtues i spektaklit më të ndjekur televiziv në vend.
Lajmi u konfirmua në fund të promos së publikuar nga Top Channel, duke i dhënë fund thashethemeve për moderuesin e këtij sezoni.
Edhe këtë vit, si çdo sezon tjetër, janë përfolur disa emra të tjerë, por Top Channel ka bërë të qartë se Ledioni do të mbetet në krye të formatit.
Për momentin nuk është zbuluar ende data e nisjes së sezonit të ri, por pritshmëritë janë të larta si për surprizat brenda shtëpisë së famshme, ashtu edhe për personazhët që do të bëhen pjesë e spektaklit.
