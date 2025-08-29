Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Fier/ Makina përplaset me motoçikletën
Transmetuar më 29-08-2025, 16:54

Një aksident ka ndodhur disa minuta më parë në unazën lindore të qytetit të Fierit.

Një automjet tip “Volswagen” është përplasur me një motoçikletë dhe si pasojë drejtuesi i motoçikletës ka marrë lëndime në trup.

Ai është dërguar menjëherë në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e aksidentit dhe për të disiplinuar trafikun.

