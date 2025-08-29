Trupi i tij u gjet i dekompozuar në banesë, flet vëllai i 60-vjeçarit: Prej disa muajsh nuk kishim komunikim!

Një ngjarje e rëndë është zbuluar mesditën e sotme në lagjen nr. 4 të qytetit të Korçës, ku është gjetur i pajetë, në gjendje të avancuar dekompozimi, një shtetas 60-vjeçar që jetonte vetëm.
Sipas informacionit paraprak nga Policia e Shtetit, rreth orës 11:30, në banesën ku jetonte i vetëm, është gjetur trupi pa jetë i shtetasit P. S., 60 vjeç.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut dhe kohës së saktë të vdekjes, si dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Vëllai i viktimës, i cili jeton në Tiranë, ka rrëfyer jashtë kamerave se kishte muaj pa pasur kontakt me të.
“Prej dhjetorit, vëllai im nuk ishte parë nga komshinjtë. Unë nuk kisha komunikim me të, sepse jetoj në Tiranë dhe merrem me punë. Tani që mora lejen e zakonshme, vendosa të vij të shoh shtëpinë që e kemi të përbashkët. Kur erdha, e gjeta të pajetë.”
Sipas tij, viktima nuk kishte telefon dhe nuk mbante kontakte të rregullta me familjarët.
Ai ishte i ndarë nga bashkëshortja dhe kishte dy fëmijë, e bija jeton jashtë vendit, ndërsa i biri në Tiranë, i cili është njoftuar dhe është nisur drejt Korçës.
Familjarët sqarojnë se 60-vjeçari vuante nga probleme të zemrës dhe trajtohej me kemp për shkak të gjendjes shëndetësore.
