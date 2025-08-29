“Transformimi” i Jude Law në Vladimir Putin – Pamjet e para nga filmi “Magjistari i Kremlinit”
Filmi i shumëpritur "Magjistari i Kremlinit" me protagonist Jude Law do të ketë premierën botërore në Festivalin e 82-të të Filmit në Venecia
Filmi i shumëpritur “Magjistari i Kremlinit” i regjisorit Olivier Assayas, në të cilin Jude Law portretizon Vladimir Putinin në moshë të re, do të ketë premierë botërore këtë të dielë, më 31 gusht, në Festivalin e 82 të Filmit të Venecias.
Në imazhin e parë zyrtar, Law duket përvëluese ngjashëm me Putinin e ri, duke treguar përkushtimin e tij ndaj transformimit të fizionomisë për këtë rol.
Regjisori Assayas, në një intervistë për Variety, ka shpjeguar se ajo që e tërhoqi më shumë drejt këtij projekti ishte pikërisht përpjekja për të treguar pasojat e së keqes politike, por edhe për të portretizuar natyrën e saj—si funksionon, strukturat e brendshme dhe efektet e saj mbi njeriun.
Filmi bazohet në romanin me të njëjtin titull nga Giuliano da Empoli dhe trajton tema të thella politike dhe psikologjike. Ai nuk është thjesht një “histori origjine” e Putin, por një eksplorim i thellë në themel të “botës politike moderne”.
Kastimi është mbresëlënës dhe përfshin aktorë të njohur si Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis dhe Tom Sturridge. Law ka pranuar se perspektiva për të portretizuar një figurë kaq të diskutueshme dhe të fuqishme si Putin e ka “frikësuar” në fillim.
Sipas Assayas, një nga sfidat kryesore të produksionit ishte fakti që ngjarjet zhvillohen në zona të Rusisë ku nuk ishte e mundur të xhirohej, kështu që filmi u realizua pjesërisht në Letoni, me një buxhet relativisht më modest krahasuar me standardet e shumta vendesh xhirimi. /noa.al
