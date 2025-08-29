Korçë / Gjendet trupi i dekompozuar i një personi në banesë

Gjendet një person i pajetë në banesë, dyshohet se ka humbur jetën disa muaj më parë.
Mësohet se kanë qenë fqinjët që kanë njoftuar policinë ndërsa viktima është gjetur i dekompozuar në banesën e tij në lagjen 4.
Nuk dihen ende rrethanat e vdekjes por viktima jetonte i vetëm dhe nuk kishte familjarë të tjerë. Pritet të bëhet zbardhja e identitetit të personit dhe zbardhja e plotë e rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd