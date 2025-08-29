Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Korçë / Gjendet trupi i dekompozuar i një personi në banesë
Transmetuar më 29-08-2025, 11:51

Gjendet një person i pajetë në banesë, dyshohet se ka humbur jetën disa muaj më parë.

Mësohet se kanë qenë fqinjët që kanë njoftuar policinë ndërsa viktima është gjetur i dekompozuar në banesën e tij në lagjen 4.

Nuk dihen ende rrethanat e vdekjes por viktima jetonte i vetëm dhe nuk kishte familjarë të tjerë. Pritet të bëhet zbardhja e identitetit të personit dhe zbardhja e plotë e rrethanave të ngjarjes.

