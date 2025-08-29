Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Izraeli sulmon rebelët Huthi, vriten kryeministri, Shefi i Shtabit dhe Ministri i Mbrojtjes
Transmetuar më 29-08-2025, 10:52

Kryeministri i Huthi-t thuhet se u vra në sulmet ajrore izraelite të djeshme në kryeqytetin e Jemenit, Sanaa. Kanali televiziv Al-Jumhuriya i Jemenit dhe gazeta Aden Al-Ghad raportuan se kryeministri i grupit, Ahmed al-Rahawi, u vra në një sulm izraelit në një apartament, me këtë të fundit që raportoi se edhe disa nga shokët e tij u vranë.

Nuk pati konfirmim të menjëhershëm nga Izraeli. Raportet sugjerojnë se ky ishte një sulm i veçantë nga ai i së enjtes, i cili thuhet se kishte në shënjestër 10 ministra të lartë Houthi, të cilët ishin mbledhur në një vend jashtë kryeqytetit për të dëgjuar një fjalim nga udhëheqësi i grupit, Abdul Malik al-Houthi.

Rezultati i këtij sulmi nuk është përcaktuar ende plotësisht.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...