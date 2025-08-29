Izraeli sulmon rebelët Huthi, vriten kryeministri, Shefi i Shtabit dhe Ministri i Mbrojtjes

Kryeministri i Huthi-t thuhet se u vra në sulmet ajrore izraelite të djeshme në kryeqytetin e Jemenit, Sanaa. Kanali televiziv Al-Jumhuriya i Jemenit dhe gazeta Aden Al-Ghad raportuan se kryeministri i grupit, Ahmed al-Rahawi, u vra në një sulm izraelit në një apartament, me këtë të fundit që raportoi se edhe disa nga shokët e tij u vranë.
Nuk pati konfirmim të menjëhershëm nga Izraeli. Raportet sugjerojnë se ky ishte një sulm i veçantë nga ai i së enjtes, i cili thuhet se kishte në shënjestër 10 ministra të lartë Houthi, të cilët ishin mbledhur në një vend jashtë kryeqytetit për të dëgjuar një fjalim nga udhëheqësi i grupit, Abdul Malik al-Houthi.
Rezultati i këtij sulmi nuk është përcaktuar ende plotësisht.
