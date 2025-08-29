Liga e Konferencës, hidhet sot shorti në Monako. Ja skuadrat

FRANCE – Edhe shorti për Ligën e Konferencës 2025-2026 do të zhvillohet më 29 gusht në Forumin Grimaldi në Monako, një traditë që shënon fillimin e sezonit evropian për klubet e kualifikuara. Një total prej 36 ekipesh do të ndahen në gjashtë vazo me nga gjashtë ekipe, bazuar në koeficientin e tyre të UEFA-s në vitin 2025.
Çdo klub do të përballet me një ekip nga secila vazo, pa qenë në gjendje të përballet me një ekip nga liga e vet, që do të thotë se ata do të luajnë gjithsej gjashtë ndeshje: tre në shtëpi dhe tre jashtë.
Një short për ta ndjekur drejtpërdrejt në orën 13:00
Kjo ceremoni është thelbësore për të gjitha klubet pjesëmarrëse, pasi përcakton kalendarin e tyre evropian. Shorti do të zhvillohet pas ndeshjeve finale eliminatore, duke siguruar që të gjitha ekipet e kualifikuara të jenë të pranishme. Klubet e vazos 1 do të shortohen manualisht nga një personalitet i futbollit, ndërsa për pjesën tjetër të shortit, softueri kompjuterik do të sigurojë drejtësi dhe mungesë gabimesh. Ky softuer do të caktojë kundërshtarët, duke siguruar që secila skuadër të përballet me dy klube nga vazo të ndryshme.
Pasi të përfundojë shorti, UEFA do të publikojë orarin e plotë të sezonit të rregullt, duke përfshirë datat e ndeshjeve dhe ndeshjet në shtëpi dhe jashtë fushe. Ky short është, pra, një moment kyç që do të formësojë progresin e klubeve në Conference League këtë sezon. Ceremonia premton të jetë një kohë emocionuese për tifozët dhe lojtarët njësoj, ndërsa klubet përgatiten për sfidat e garave evropiane.
Vazot
Vazo 1: Fiorentina, AZ, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Vienna, Legia Varshavë
Vazo 2: Sparta Pragë, Dynamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
Vazo 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasburg, Jagiellonia, NK Celje, HNK Rijeka
Vazo 4: Zrinjski Mostar, KuPS, Lincoln Red Imps, AEK Athens, Aberdeen, KF Drita
Vazo 5: Breiðablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaca, FK Shkëndija
Vazo 6: BK Hacken, Lozanë, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, FC Noah, Shelbourne FC
Datat e fazës së ligës
Dita 1: 2 tetor 2025
Dita 2: 23 tetor 2025
Dita 3: 6 nëntor 2025
Dita 4: 27 nëntor 2025
Dita 5: 11 dhjetor 2025 Dita 6: 18 dhjetor 2025
Ndeshjet eliminatore të fazës eliminatore: 19 dhe 26 shkurt 2026
Raundi i 16-të: 12 dhe 19 mars 2026
Çerekfinalet: 9 dhe 16 prill 2026
Gjysmëfinalet: 30 prill dhe 7 maj 2026
Finalja: 27 maj 2026 (Leipzig)
