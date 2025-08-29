Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kapje e bujshme në Divjakë: Policia vë në pranga dy vëllezër të kërkuar nga drejtësia italiane
Transmetuar më 29-08-2025, 10:42

Divjakë – Arrestohen dy vëllezër të kërkuar ndërkombëtarisht, të dënuar në Itali për trafik droge

Policia e Shtetit ka finalizuar një tjetër operacion të rëndësishëm në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe kapjes së personave në kërkim ndërkombëtar.

Operacioni i koduar “Operacionalja 64”, i zhvilluar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale, bëri të mundur lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e dy vëllezërve të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane.

Të arrestuarit janë:

Roland Metushi, 47 vjeç, banues në Divjakë

Saimir Metushi, 45 vjeç, banues në Divjakë

Gjykata e Novarës, në tetor 2024, ka dënuar Saimir Metushin me 7 vjet burgim, ndërsa Roland Metushin me 5 vjet burgim, për veprat penale “Organizata kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.

Dy vëllezërit akuzohen për pjesëmarrje në një rrjet kriminal që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike në territorin italian.

Materialet procedurale mbi arrestimin provizor të tyre, me qëllim ekstradimi, i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.

Ndërkohë, Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Romën, ka nisur procedurat për ekstradimin e të arrestuarve drejt Italisë. /noa.al

