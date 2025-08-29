SOT PËR DREKË/ 3 receta me mish pule për tavolinën e përditshme ose të fundjavës

Nga Ioanna Halmuki për “Kuzhina Greke”, To Vima
Pula është burimi i preferuar i proteinave për ata që kujdesen për dietën, dhe mish që pëlqehet shumë për shijen e tij të butë dhe për faktin që kombinohet lehtë me shumë përbërës.
Por për atë do e përgatisë, nuk është gjithmonë kaq e thjeshtë — duhen pak sy për metodën, për kohën dhe temperaturën e gatimit, duhet marinatë dhe erëza për t’i dhënë aromë dhe lëng, dhe teknika për ta bërë saktë, që të mos thahet dhe të nxjerrë në pah të mirat e mishit të bardhë.
Edhe nëse shumica e njerëzve dinë të gatuajnë një pulë në furrë me patate, kur e familja sheh më shumë se të zakonshmen ose kur momenti kërkon një gatim më “gurmet”, duhet të lejojmë imagjinatën të punojë dhe materialet e freskëta të na udhëheqin në kombinime që krijojnë pjata të veçanta, të lehta dhe plot aromë, të cilat mund të jenë po aq të përshtatshme për tavolinën e përditshme ose për atë të festës së së dielës.
1. Pulë me koriandër dhe sallatë mango
Përgatitja e marinadës: lëng limoni dhe portokalli, vaj ulliri, mjaltë, kriemime, salcë soje, hudhër, koriandër të freskët, kripë dhe piper.
Përgatitja: marinoni mishin e pulës për të paktën një orë në frigorifer. Pastaj e vendosni në një tavë dhe e piqni në furrë të nxehtë (180 °C) për rreth 20 minuta.
Për sallatën e mangos: vendosni pjesët e mangos e avokados në kubikë, me spec të kuq, koriandër, lëng lime, vaj ulliri, piper djegës dhe pak kripë, dhe ruajini në frigorifer deri në servirje.
Shërbimi: shërbehet me oriz basmati dhe sallatën mango, dhe mund ta zhysni me marinadën e mbetur për më shumë shije.
2. Shish pule me kos aromatik, sallatë dhe pita të lehta
Marinimi: lëng limoni, lëkurë limoni, vaj ulliri, mjaltë, uthull verë të kuqe, hudhër, rigon të thatë, kripë dhe piper.
Përgatitja: marinoni pulën, kalojeni në shtresë të hollë me lëng limoni, dhe piqeni në tigan-grilier. Pastaj përziejini kosin me lëng limoni, kastravec të grirë dhe kopër, dhe ruajeni në frigorifer.
Sallata: bashkoni kastravec, domate, ullinj të zinj, ullinj të gjelbër, lëng limoni, uthull verë të kuqe, mjaltë, vaj ulliri dhe kopër të freskët, dhe ftohini deri në shërbim.
Pitet: përgatisni një brumë të thjeshtë me miell dhe kos, ndahet në 8 toptha të vegjël dhe piqen në tigan të nxehtë pa yndyrë për rreth 2 minuta secila.
Shërbimi: vendosini Shkopet me copat e pulës mbi pitet e ngrohta, shoqërojini me sallatën dhe kosin aromatik për një kombinim të lehtë dhe të këndshëm.
3. Pulë në furrë me verë të kuqe dhe rrush
Përgatitja: filloni duke përgatitur mishin e pulës me miell, kripë, piper dhe pak vaj ulliri, pastaj skuqeni në tigan për ta përgatitur sipërfaqësisht. Hiqeni për pak, skuqni qepët e kuqe, dhe më pas shtoni uthullën e kuqe dhe verën e kuqe për të bërë një bazë të shijshme.
Piqni në furrë (180 °C) për rreth 15 minuta, pastaj shtoni rrush pa fara, vazhdoni pjekjen për 15 minuta të tjera.
Përfundimi: kur ta nxirrni nga furra, shtoni mbi mish një copë mòzarella bufalo dhe pak vaj ulliri dhe rigon, për të dhënë freski dhe balancë shijesh. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd