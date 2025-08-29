Gjendet një trup i pajetë në Dragostunjë të Librazhdit

Një person i pajetë gjendet në një rrugë rurale në Librazhd, ende të paqarta rrethanat
Një trup i pajetë është gjetur mëngjesin e sotëm në një rrugë rurale në fshatin Dragostunjë, që bën pjesë në Njësinë Administrative Qendër të Bashkisë Librazhd.
Sipas burimeve jo zyrtare, trupi është konstatuar nga një kalimtar, i cili ka njoftuar menjëherë policinë.
Forcat e rendit kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për të identifikuar personin e pajetë si dhe për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
Aktualisht, nuk dihet nëse bëhet fjalë për një vdekje nga shkaqe natyrale apo për një ngjarje kriminale.
Hetimet janë në fazë paraprake dhe pritet që ekspertiza mjeko-ligjore të ndihmojë në zbardhjen e plotë të rastit .Policia ka rrethuar zonën dhe ka marrë në pyetje banorë të afërt për çdo informacion të mundshëm që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.
