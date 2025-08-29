Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arrestohet Ndoc Maçaj, autori i dyshuar i vr’asjes së Piro Prronit
Transmetuar më 29-08-2025, 09:52

Policia e Shkodrës ka arrestuar sot Ndoc Maçajn, i dyshuar si autor i vrasjes së 61-vjeçarit Piro Prroni, ngjarje e ndodhur rreth orës 20:00 dje, në fshatin Abat të Shalës.

Nga hetimet paraprake dyshohet se Maçaj ka qëlluar me armë zjarri viktimën, ndërsa motivet e krimit mbeten ende të paqarta. Pas krimit, shërbimet e policisë organizuan një operacion në terren që sot çoi në prangosjen e tij.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të siguruar provat ligjore në lidhje me autorin e dyshuar.

Njoftimi i policisë:

Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit vunë në pranga shtetasin N. M., 58 vjeç, për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Ky dyshohet se dje, në fshatin Abat, Shalë, ka vrarë me armë zjarri pistoletë, për motive të dobëta, shtetasin P. P., 61 vjeç, banues në fshatin Abat.

Shërbimet e Policisë kanë gjetur në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar dy gëzhoja pistolete dhe 2 mjete prerëse (thikë dhe kmesë).

Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Viktima Pirro Prroni

