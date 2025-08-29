Përdhosën bustin e Skënderbeut, tifozët shqiptarë hakmerren ndaj huliganëve polakë (VIDEO)

Kryeqyteti shqiptar ka parë një mbrëmje jo të qetë në orët e vona të së enjtes, fill pas ndeshjes Dinamo 1-1 Jagiellonia, e vlefshme për play-off e Conference League.
Polakët, në një numër të konsiderueshëm në udhëtimin në Tiranë, kanë nisur provokimet që pasditen e djeshme, me të mbërritur në kryeqytetin tonë. Në pamjet e shpërndara në rrjet, ata shihen të bëjnë gjeste të pahijshme në bustin e heroit kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në qendër të Tiranës.
Pas ndeshjes, një grup me tifozët e Dinamos duket se është ‘hakmarrë’. Në video duket qartë se shqiptarët janë përleshur me njërin prej polakëve që bënte gjeste të pahijshme.
Një numër i madh i forcave të policisë ka ndërhyrë, duke qetësuar situatën. Paçka se tifozët nga Polonia u nisën me autobusa në stadium fill pas ndeshjes dhe u shoqëruan nga policia, incidentet nuk munguan as rrugës për në aeroportin ‘Nënë Tereza’ në Rinas.
Shqiptarët ishin në rrugë dhe sulmuan me flakadanë autobusët që mbanin tifozët e Jagiellonias. Gjithçka lidhet me thirrjet e tyre ‘vritini shqiptarët’, apo edhe me banerin që shpeshherë shpalosin në stadium ‘Kosova është Serbi’.
Kulmi ishte përdhosja e heroit tonë kombëtar në zemër të Tiranës, me incidentet që nuk munguan në orët e vona të së enjtes. Sa për kronikë, Dinamo u eliminua nga Conference League.
28.08.2025, FC Dinamo City🇦🇱 – Jagiellonia Bialystok🇵🇱, Tirona Fanatics🇦🇱 attack Jagiellonia buses they dont stop for fight, click for more here: https://t.co/XvVfX9iriu All in one place. Tap to download.🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/L61wgNSI3O— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 28, 2025
