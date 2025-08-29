Këmbimi valutor. Me sa po blihen dhe shiten monedhat e huaja?

Sot, më 29 gusht 2025, dollari amerikan, blihet me 82.7 lekë dhe shitet me 84.1 lekë.
Euro, blihet me 97 lekë dhe shitet 98 lekë.
Franga zvicerane, këmbehet në blerje me 103 lekë, ndërsa në shitje me 104.2 lekë.
Paundi britanik, blihet me 111.7 lekë dhe shitet me 113 lekë.
Dollari kanadez, sot në blerje këmbehet me 60 lekë, ndërsa në shitje me 61.5 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:
