Kamera të fshehta në banjo femrash dhe pornografi me të mitur, si u zbulua 43-vjeçari

Një 43-vjeçar u arrestua pasi kishte vendosur kamera të fshehta në banjo femrash, për të monitoruar gratë – sipas hetimeve zyrtare. Policia nisi punën pas një kallëzimi që u bë më 31 korrik për një kamerë të fshehtë me memorje të integruar në banjot femërore të një kompanie ku punonte i dyshuari.
Me anë të kamerave të tjera të instaluara nga kompania, hetuesit vunë re se personi në fjalë shkonte çdo mëngjes dhe ripërdoreshte kamerën, si dhe nxirrte kartën e memories.
Hetimet në banesë
Kur policia shkoi në shtëpinë e tij në zonën e Pagrati, zbuloi se ai kishte instaluar kamera të fshehta edhe në banjon e apartamentit, si dhe në ambiente të tjera të brendshme. Gjatë kontrollit u gjet materiale pornografike me të mitur.
Akuzat dhe masat
43-vjeçari akuzohet për shkelje të ligjeve për mbrojtjen e të dhënave personale dhe për posedim të materialeve pornografike me të mitur. Ai u lirua me kushte: duhet të paraqitet dy herë në muaj në stacionin policor, i është ndaluar largimi nga vendi dhe është gjobitur me 5.000 euro. /noa.al
