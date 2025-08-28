Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Garon për Greqinë, shqiptarja fiton medaljen e artë në Zyrih,
Transmetuar më 28-08-2025, 23:01

Hedhësja e shtizës Elina Xhengo fitoi medaljen e saj të parë të artë në finalen e Diamond League në Zyrih, një provë perfekte gjenerale për Kampionatin Botëror të Atletikës në Tokyo.

Kampionia evropiane e vitit 2022 hodhi shtizën në 64.57 metra, një performancë që rezultoi më se e mjaftueshme për ta çuar drejt fitores dhe një finaleje mahnitëse në serinë e Diamond League.

Atletja e Giorgos Botskariov u shfaq e gatshme për të bërë hapin e madh në karrierën e saj në nivelin e femrave dhe përtej kufijve të Evropës, në Kampionatin Botëror që do të zhvillohet së shpejti në Tokyo.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...