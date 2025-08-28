Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dinamo mbyll aventurën evropiane
Transmetuar më 28-08-2025, 22:55

TIRANE – Dinamo e ka mbyllur me barazim 1 me 1 aventurën në arenën Europiane, teksa u eliminua nga polakët e Jagiellonias, pas disfatës 3 me 0 në duelin e parë. Blutë e Ilir Dajës largohen me kokën larg nga ky kompeticion, duke bërë një përfaqësim dinjitoz, pavarësisht se përballë kishin rivalë shumë të vështirë në letër.

Për skuadrën e Dinamos, golin e vetëm e shënoi Bregu në minutën e 68-të.

Ndërkohë që për miqtë barazoi greku Rallis në minutën e 79-të. Skuadra shqiptare e dominoi duelin e sotëm, por mungoi saktësia para portës. Tashmë fokusi i dinamovitëve, do të jetë i gjithi në elitën e futbollit shqiptar.

