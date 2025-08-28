3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorshme për të premten, 29 gusht 2025 sipas Paolo Fox

Kjo e premte sjell një qiell të larmishëm për të gjitha shenjat, por disa prej tyre do të ndihen të mbështetura nga yjet me më shumë energji, mundësi dhe surpriza të bukura.
Ndërkohë, disa të tjera do të duhet të tregojnë kujdes dhe durim, duke shmangur nxitimin dhe tensionet.
Ja cilat janë shenjat më me fat dhe ato më pak të favorshme sipas parashikimeve të Paolo Fox për 29 gusht 2025.
🌟 3 shenjat më me fat
♌ Luani
Për Luanin, kjo e premte është si një skenë e hapur ku ai mund të shkëlqejë me gjithë energjinë e tij. Në dashuri, pasioni ndizet fuqishëm dhe jeta në çift merr hov të ri. Beqarët kanë gjasa të përjetojnë një takim magjepsës. Në punë, vendosmëria dhe karizma i bëjnë të tjerët ta ndjekin dhe t’i besojnë idetë e tij. Është një ditë ku mund të arrijë fitore personale dhe profesionale, vetëm duhet të kontrollojë pak krenarinë e tepruar.
♐ Shigjetari
Shigjetari e ndien fort thirrjen e aventurës: kjo e premte është e mbushur me energji pozitive dhe mundësi për të zgjeruar horizontet. Në dashuri, çiftet gjejnë sërish entuziazmin, ndërsa beqarët tërhiqen nga njerëz interesantë dhe ndryshe. Në punë, frymëzimi është i madh dhe idetë gjejnë hapësirën për t’u zhvilluar. Është një ditë që e mbush me optimizëm dhe besim se e ardhmja ka surpriza të bukura.
♊ Binjakët
Për Binjakët, dita është e gjallë dhe plot dinamizëm. Në punë, komunikimi është arma e tyre më e fortë: një bisedë ose një takim mund të hapë rrugë të reja. Në dashuri, sharmi personal i bën të parezistueshëm – qoftë për të forcuar një lidhje ekzistuese apo për të nisur një njohje të re. Gjallëria e tyre natyrore i ndihmon të përballojnë çdo situatë me lehtësi. Një ditë ku fati i mbështet në kontaktet dhe marrëdhëniet.
—
⚠️ 3 shenjat më pak të favorshme
♑ Bricjapi
Kjo e premte sjell një ritëm më të ngadalshëm për Bricjapin. Në punë, rezultatet do të vijnë, por jo me shpejtësinë që dëshiron: duhen durim dhe këmbëngulje. Në dashuri, kërkon stabilitet, por mund të ndiejë pak ftohtësi ose lodhje në marrëdhënie. Fizikisht ka nevojë për pushim, për të mos u lodhur më shumë nga sa duhet. Paolo Fox këshillon të mos e humbë besimin: rezultatet e vërteta po afrohen.
♋ Gaforrja
Emocionalisht, kjo ditë mund ta bëjë Gaforren të ndjeshme dhe nostalgjike. Në dashuri, kërkon më shumë siguri dhe vëmendje, por mund të mbyllet në vetvete në vend që të komunikojë hapur. Në punë, është e këshillueshme të ecë me kujdes dhe të mos marrë vendime të nxituara. Është një ditë që i kërkon të përballet me të shkuarën, por pa u ngjitur shumë pas saj. Kjo lodhje emocionale mund ta bëjë më të brishtë.
♍ Virgjëresha
Edhe pse është një ditë që sjell qartësi, për Virgjëreshën ka edhe lodhje të brendshme. Analizat dhe shqetësimet e tepërta mund ta bëjnë të ndiejë presion. Në dashuri, kërkon stabilitet, por mund të ketë rrezik idealizimi apo zhgënjimi nga të tjerët. Në punë, duhet të tregojë kujdes me detajet, pa u ngarkuar më tepër se ç’duhet. Një ditë ku më shumë se kurrë ka nevojë të lerë gjërat të rrjedhin natyrshëm. /noa.al
Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 29 gusht 2025: parashikimet për çdo shenjë
