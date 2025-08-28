Dalin pamjet e aksidentit të trefishtë nga Tuneli i Llogarasë

VLORË- Një aksident i trefishtë është regjistruar pasditen e sotme në “Tunelin e Llogarasë”. Fatmirësisht nga përplasja nuk ka persona të lënduar vetëm dëme materiale. Nga pamjet e publikuara nga aksidenti duken mjetet të cilët kanë marrë dëmtime.
Në aksident janë përfshirë një mjet tip "Audi", një "Volvo" dhe një "Mitsubishi". Mjeti tip "Volvo" ka marrë më shumë dëmtime teksa edhe në foto duket se ka të shkatërruar pjesën e përparme. "Audi" dhe mjeti i tjetër kanë shpëtuar me më pak dëmtime.
