Vrasja Shkodër, identifikohet autori. Policia në kërkim

Shkodër, 28 gusht 2025 – Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, një ngjarje e rëndë tronditi komunitetin lokal, ku shtetasi Ndoc Maçaj dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin Piro Prroni, 61 vjeç. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa policia është nisur menjëherë drejt vendngjarjes.
Autoritetet kanë ngritur një grup të posaçëm hetimor për të dokumentuar ngjarjen dhe sqaruar çdo detaj lidhur me motivin dhe mënyrën e kryerjes së krimit. Operacioni policor për kapjen e Ndoc Maçajt vazhdon, ndërsa forcat e rendit po shfrytëzojnë çdo informacion nga komuniteti lokal dhe burime të tjera për të siguruar arrestimin e autorit.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje dhe shqetësim në Shalë, ndërsa hetimet po vijojnë intensivisht për të garantuar drejtësi dhe siguri për banorët.
