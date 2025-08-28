Të miturit në Korçë i ngec fasulja në fyt, niset me urgjencë drejt Tiranës

Një fëmijë nga Korça ka gëlltitur një fasule dhe fatkeqësisht fasulja i ka kaluar në rrugët e frymëmarjes.
Sipas raportimeve në media, kokrra e fasules i ka bllokuar rrugët e frymëmarrjes, gjë që ka bërë që gjendja e të miturit të përkeqësohet.
Fëmija është paraqitur menjëherë në Pediatrinë e qytetit juglindor, por duke parë përkeqësimin e gjendjes së tij, ai është nisur ugjentisht në drejtim të Tiranës.
