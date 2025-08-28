Mjekët paralajmërojnë: këto 7 zakone të zakonshme rrisin rrezikun për zemrën

A e dini? Këto 7 zakone të vogla mund të çojnë në probleme të mëdha me zemrën
Shumë nga zakonet tona të përditshme kanë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e zemrës, duke ndikuar në presionin e gjakut, nivelin e kolesterolit dhe ritmin e rrahjeve.
Ekspertët paralajmërojnë se shpesh këto zakone duken të padëmshme, por në realitet mund të krijojnë probleme serioze kardiovaskulare.
Dieta
Dr. Daniel Edmundowicz, shefi i kardiologjisë në Spitalin Universitar Temple, thekson se shumë njerëz mendojnë se ndjekin një dietë të shëndetshme, por pa e kuptuar, i afrohen rrezikut për probleme me zemrën.
“Për shembull, kam parë pacientë që, në përpjekje për të ndjekur një dietë me kolesterol të ulët, shmangin yndyrnat e shëndetshme – një makronutrient i domosdoshëm – dhe përfundojnë duke konsumuar shumë karbohidrate. Kjo mund të mos rrisë menjëherë kolesterolin, por shkakton shtim në peshë dhe ndikon tek niveli i sheqerit në gjak”, shpjegon ai. Sipas ekspertëve, është e rëndësishme të bëjmë zgjedhje të balancuara, për të mos rënduar sistemin kardiovaskular.
Izolimi social dhe vetmia
Edhe izolimi social ka pasoja të mëdha për shëndetin e zemrës. Dr. Rigved Tadwalkar, kardiolog në Qendrën Shëndetësore Providence Saint John në Santa Monica, SHBA, citon studime që tregojnë se gratë e moshuara që jetojnë të izoluara kanë 8% më shumë rrezik për sëmundje kardiovaskulare.
Kur përjetohen njëkohësisht izolimi social dhe vetmia, rreziku rritet deri në 27%. Kjo ndodh sepse vetmia shpesh çon në depresion, i cili nga ana e tij ndikon në presionin e gjakut, ul nivelin e aktivitetit fizik dhe favorizon zakone të dëmshme në ushqyerje.
Shëndeti i dobët oral
Problemet dentare, si prishja e dhëmbëve apo sëmundjet e mishrave, mund të rrisin rrezikun e infeksioneve bakteriale në gjak. Tadwalkar shpjegon se bakteret e gojës mund të “udhëtojnë” lehtësisht në qarkullimin e gjakut dhe të dëmtojnë zemrën.
Studime të fundit kanë treguar se pastrimi i rregullt i dhëmbëve dhe kujdesi për shëndetin oral lidhen drejtpërdrejt me rezultate më të mira për zemrën.
Ilaçet dhe suplementet ushqimore
Disa ilaçe mund të ndikojnë negativisht në sistemin kardiovaskular. Për shembull, medikamentet për ADHD rrisin aktivitetin e sistemit nervor, duke shkaktuar rritje të rrahjeve të zemrës dhe të presionit të gjakut. Gjithashtu, ilaçet me efekt diuretik, si spironolactone, mund të ulin ndjeshëm presionin e gjakut edhe tek ata që natyrshëm e kanë të ulët, duke shkaktuar marramendje ose lodhje.
Tadwalkar thekson se kjo nuk do të thotë që të gjithë duhet të shqetësohen për ilaçet e tyre, por këshillohet kujdes i veçantë për personat me predispozitë ndaj presionit të gjakut ose problemeve të ritmit të zemrës.
Kafeina e tepërt
Kafeja në sasi të moderuar është e dobishme për zemrën. Studimet tregojnë se dy filxhanë në ditë ofrojnë mbrojtje të mirë kardiovaskulare.
Megjithatë, teprimi me kafeinë mund të shkaktojë rrahje të shpejta të zemrës, ngushtim të enëve të gjakut dhe rritje të presionit arterial. Për këtë arsye, është e rëndësishme të ruhet balanca.
Stresi i pakontrolluar
Stresi i zgjatur shkakton inflamacion në trup dhe çlirim të tepërt të hormoneve si adrenalina. Ky kombinim çon në rritje të presionit të gjakut, kolesterolit të lartë, shtim në peshë dhe rezistencë ndaj insulinës.
Tadwalkar paralajmëron se stresi kronik gjithashtu rrit rrezikun për mpiksje gjaku, të cilat mund të bllokojnë arteriet dhe të shkaktojnë atak në zemër. “Njerëzit që vuajnë nga stresi i përhershëm shpesh përfundojnë me probleme serioze kardiake”, shpjegon ai.
Shumë pak ose shumë gjumë
Ekspertët rekomandojnë mesatarisht 7-8 orë gjumë në natë. Si mungesa e gjumit, ashtu edhe teprica e tij, lidhen me rrezik më të lartë për sulm në zemër dhe goditje në tru. Balanca është thelbësore: gjumi cilësor, i mjaftueshëm dhe i rregullt është një nga shtyllat kryesore të shëndetit të zemrës. /noa.al
