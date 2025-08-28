Familja shqiptare me pushime në Greqi, gruaja tenton të hidhet nga hoteli nën britmat e 2 fëmijëve

Një tragjedi u shmang në minutën e fundit në një hotel në Heraklion të Kretës, pasi një shqiptare, nënë e dy fëmijëve të mitur u përpoq të binte nga ballkoni i dhomës së hotelit ku po qëndronte
Heraklion – Grua shqiptare kërcënoi të hidhej nga hoteli, shpëton në momentet e fundit. Një ngjarje e rëndë u regjistrua mesditën e djeshme në Heraklion, ku një grua 37-vjeçare nga Shqipëria, nënë e dy fëmijëve, kërcënoi se do të hidhej nga ballkoni i dhomës së hotelit ku qëndronte, në katin e dytë.
Ajo u gjet në gjendje të rënduar psikologjike dhe alarmoi autoritetet, të cilat ndërhynë menjëherë duke e parandaluar tragjedinë.
Fatmirësisht, situata u vu nën kontroll dhe gruas iu dha ndihma e parë.
Sipas informacioneve nga Patris, britmat e dy fëmijëve të mitur ishin ato që zgjuan banorët e hotelit. Dy fëmijë të vegjël, 6 dhe 14 vjeç, po përpiqeshin ta bindnin nënën e tyre të mos binte nga ballkoni i dhomës, ndërsa në përpjekje e tërhiqnin nga rrobat për ta futur më brenda.
Për fat të mirë, në katet e tjera jetonin praktikantë policie të cilët informuan Qendrën e Reagimit ndaj Emergjencave dhe, me ndihmën e kolegëve të tyre, arritën ta parandalonin tragjedinë.
Gruaja erdhi në Heraklion me dy fëmijët e saj të mitur për të kaluar disa ditë me bashkëshortin e saj, i cili aktualisht punon në Heraklion.
Gruaja thuhet se kishte konsumuar alkool. Policia e çoi atë në Klinikën Psikiatrike të spitalit PAGNI për trajtim dhe kujdes të specializuar. /noa.al
