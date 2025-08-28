Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Fier-Lushnje! Përplasen 5 makina
Transmetuar më 28-08-2025, 17:22

FIER- Një aksident është regjistruar pasditen e sotmre në aksin Fier-Lushnje. Aksidenti ka ndodhur në afërsi të Savrës. Sipas raportimve në aksident janë përfshirë 5 automjete të cilat janë përplasur njëri pas tjetrit.

Fatmirësisht nuk ka raportime për të lënduar. Vetëm dëme materiale ka nga aksidenti. Përshkak të aksidentit është rënduar trafiku ndërsa policia po monitoron dhe kontrollon trafikun. Ende nuk dihen shkaqet e këtij askidenti ndërsa policia ka nisur hetimet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

