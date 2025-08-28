Aksident në aksin Fier-Lushnje! Përplasen 5 makina

FIER- Një aksident është regjistruar pasditen e sotmre në aksin Fier-Lushnje. Aksidenti ka ndodhur në afërsi të Savrës. Sipas raportimve në aksident janë përfshirë 5 automjete të cilat janë përplasur njëri pas tjetrit.
Fatmirësisht nuk ka raportime për të lënduar. Vetëm dëme materiale ka nga aksidenti. Përshkak të aksidentit është rënduar trafiku ndërsa policia po monitoron dhe kontrollon trafikun. Ende nuk dihen shkaqet e këtij askidenti ndërsa policia ka nisur hetimet.
