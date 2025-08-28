Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Morën ryshfet nga pronarët e bizneseve që të mos i hiqnin çadrat, arrestohet punonjësi i IMT-së!
Transmetuar më 28-08-2025, 17:14

Policia e ka dhënë detaje për operacionin e gjatë të cilit u arrestuan dy punonjës të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Tiranë, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim.

Katër punonjësit e IMT kanë konstatuar një tendë pa leje në një objekt në zonën e Kombinatit.

Pasi kryen procedurën, duke i thënë pronarit se tenda ishte pa leje dhe do të prishej, njëri prej tyre u rikthye dhe i kërkoi pronarit 1 mijë euro për të mos e prishur. Pronari lajmëroi policinë, e cila organizoi një operacion për të kapur inspektorët në flagrancë.

Aktualisht është arrestuar Geraldo Fuçia, ndërsa Klajdi Zhilla është shpallur në kërkim.

Dy punonjësit e tjerë, Edmond Cela dhe Niko Zmalaj, u liruan pasi nuk rezultuan të përfshirë sipas pamjeve filmike.

Të dy të arrestuarit dyshohen për korrupsion pasiv.

Gjatë operacionit janë sekuestruar: 3,000 euro dhe 27,000 lekë, të dyshuara si ryshfet; një automjet tip Audi A6; 4 celularë.

