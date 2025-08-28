Morën ryshfet nga pronarët e bizneseve që të mos i hiqnin çadrat, arrestohet punonjësi i IMT-së!

Policia e ka dhënë detaje për operacionin e gjatë të cilit u arrestuan dy punonjës të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Tiranë, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim.
Katër punonjësit e IMT kanë konstatuar një tendë pa leje në një objekt në zonën e Kombinatit.
Pasi kryen procedurën, duke i thënë pronarit se tenda ishte pa leje dhe do të prishej, njëri prej tyre u rikthye dhe i kërkoi pronarit 1 mijë euro për të mos e prishur. Pronari lajmëroi policinë, e cila organizoi një operacion për të kapur inspektorët në flagrancë.
Aktualisht është arrestuar Geraldo Fuçia, ndërsa Klajdi Zhilla është shpallur në kërkim.
Dy punonjësit e tjerë, Edmond Cela dhe Niko Zmalaj, u liruan pasi nuk rezultuan të përfshirë sipas pamjeve filmike.
Të dy të arrestuarit dyshohen për korrupsion pasiv.
Gjatë operacionit janë sekuestruar: 3,000 euro dhe 27,000 lekë, të dyshuara si ryshfet; një automjet tip Audi A6; 4 celularë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd