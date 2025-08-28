Arrestohet një i ri shqiptar me doza kokaine në Itali

ITALI – Një 22-vjeçar shqiptar, shpërndarës lëndësh narkotike, është arrestuar në Fano të Italisë. Ai ishte arrestuar edhe disa javë më parë për të njëjtën vepër penale. Autoritetet italiane u vunë në lëvizje pasi dyshuan për lëvizjet e emigrantit shqiptar. Pas kësaj, oficerët e ndaluan atë në Via Papiria, teksa lëvizte me 14 doza kokaine. 37 doza të tjera u zbuluan në apartamentin e marrë me qira, ku po qëndronte. Në total, u sekuestruan 51 doza dhe 500 euro në format kartëmonedhë. Të riut, i cili kishte emigruar në Itali me qëllim shpërndarjen dhe shitjen e lëndëve narkotike, i është ndaluar të jetojë në rajonin e Markes me vendim gjykate.
