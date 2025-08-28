Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Video me pamjet e sulmit masiv rus mbi Kiev. 8 persona humbën jetën, dhjetëra u plagosën
Transmetuar më 28-08-2025, 09:30

KIEV- Presidenti Volodymyr Zelenskyy ka bërë me dije se të paktën tetë persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën nga sulmi masiv të nisur nga Rusia kundër Kievit gjatë natës.

“Një tjetër sulm masiv ndaj qyteteve tona. Edhe më shumë vrasje”, shkroi Zelenskyy në Telegram, duke akuzuar Rusinë se “ka zgjedhur raketat balistike në vend të tryezës së negociatave”.

Në të njëjtën kohë, Zelenskyy theksoi se Ukraina pret reagimin e të gjithë botës, kryesisht vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë. Ai i bëri thirrje konkretisht Kinës, një aleate e Moskës, dhe Hungarisë, një shtet anëtar i BE-së me lidhje të ngushta me Rusinë, që të mbajnë një qëndrim të qartë.

Më herët, Ministri i Brendshëm ukrainas Ihor Klimenko kishte thënë se katër persona kishin vdekur, përfshirë dy fëmijë, dhe shtoi se operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdonin.

Sipas kryetarit të bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, 38 persona u plagosën në sulmin rus, 30 prej të cilëve janë në spital.

Momenti i një shpërthimi të madh në qendër të qytetit:

Komanda ushtarake e Kievit tha se sulmi u krye me dronë dhe raketa, balistike, kruz dhe hipersonike, dhe goditi objektiva në më shumë se 20 vende në kryeqytet.

Disa ndërtesa banimi u dëmtuan, përfshirë një ndërtesë pesëkatëshe që u shemb, duke i zënë banorët nën rrënoja, tha i njëjti burim. Një kopsht fëmijësh u dëmtua, ndërsa dhjetëra automjete u shkatërruan dhe një qendër tregtare në lagjen qendrore të Kievit u godit.

“Këtu është gjithçka që duhet të dini rreth shtetit terrorist, rreth (Presidentit rus Vladimir) Putin dhe ‘dëshirës’ së tyre për paqe”, komentoi në Telegram Andriy Yermak, shefi i stafit të Zelensky-t.



