Hidhet sot shorti i Champions League

MONAKO – Një mini-kampionat me PSG-në, Arsenalin, Bayer Leverkusenin, Tottenhamin, Marsejën, Galatasarayn dhe Athletic Bilbaon: kjo është ajo që – në simulimin më të pafavorshëm virtual – mund t’i ndodhë Interit në shortin e Ligës së Kampionëve 2025-2026, i planifikuar për nesër në Monako në orën 18:00 pasdite.
Kampionati Evropian i Klubeve është rikthyer, duke u bërë tani turneu me 36 ekipe që jep kupën më prestigjioze, dhe kërkimi ka filluar për Paris Saint-Germain, i cili i shkatërroi zikaltrit në finalen e sezonit të kaluar. Katër ekipe italiane janë në garë për finalen e re, më 30 maj në Puskas Arena në Budapest, me Interin në Vazon 1, Juven dhe Atalantën në Vazon 2, dhe Napolin në Vazon 3.
Për vitin e dytë, do të jetë një grup i lirë për të gjithë: një grup i vetëm, me çdo ekip të renditur në krye të listës që tërheq tetë ekipe të tjera, dy nga secila vazo, duke luajtur një ndeshje në shtëpi dhe një ndeshje jashtë fushe për secilën vazo.
Pastaj, në fund, një sistem i vetëm renditjeje: tetë ekipet e para avancojnë, tetë ekipet e fundit eliminohen dhe pjesa tjetër shkon në play-off.
Karakteristika e re e ceremonisë së këtij viti, e mbajtur në Grimaldi Forum, është se nuk do të ketë çifte top për top; në vend të kësaj, pasi të jetë shortuar ekipi i renditur në krye të listës së parë (duke filluar me Parisin), një buton në softuer do të çiftëzojë kundërshtarët e kështu me radhë.
I njëjti mekanizëm do të përdoret për Europa League dhe Konferencën, të cilat do të hidhen së bashku të premten në orën 13:00.
Përveç finalistëve të sezonit të kaluar, PSG dhe Inter do të garojnë për Ligën e Kampionëve, së bashku me Real Madridin e udhëhequr nga Xabi Alonso, Yamal me Barçën e tij, Cityn e Guardiolës, Chelsean e Marescas dhe Liverpoolin, si dhe Bayern Munich të pandalshëm: këto, sipas koeficientëve, janë më të mirat.
Anglia ka gjashtë ekipe, me Arsenalin në vazon e dytë një kërcënim potencial. Raundet paraprake panë surprizat e Bodo Glimt, Pafos dhe Kairat Almaty, një rast i parë për Kazakistanin.
Kjo gjithashtu i çon Celtic Glasgow dhe Crvena Zvezda të Belgrade në Ligën e Evropës. Pesë ekipe spanjolle janë gjithashtu në garë. Marseja, e udhëhequr nga De Zerbi dhe Osimhen, po kërkon një vend me Galatasarayn.
Napoli i Contes është rikthyer në Evropë pas një periudhe njëvjeçare pa rezultate pozitive, i detyruar të futet në vazon e tretë nga renditja e UEFA-s, duke paraqitur një situatë të rrezikshme (Arsenali dhe Atlético Madrid janë në të dytën).
Por edhe bardhezinjtë mund të përballen me një grup të vështirë. Për shkak të shortit të automatizuar, derbit janë të ndaluara dhe nuk mund të takohen më shumë se dy ekipe të së njëjtës kombësi: ndeshja e kryqëzuar siguron që Interi do të përballet me dy ekipe angleze.
Ndeshjet e para janë planifikuar për 16 shtator, me orarin e plotë që do të shpallet të shtunën. Finalja është planifikuar për 30 maj në Budapest.
Ja 36 ekipet pjesëmarrëse të ndara në vazo:
Vazo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
Vazo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Brugges
Vazo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli , Sporting Lisbonë, Olympiacos, Slavia Pragë, Bodø/Glimt, Marsejë
Vazo 4: Kopenhagë, Monako, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd