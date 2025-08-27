Studimi i universiteteve të Greqisë: Substanca toksike dhe pesticide te vezët

Të ashtuquajturat “kimikate të përjetshme”, qw nuk zbërthehen kurrë, duke rezultuar në grumbullimin e tyre në mjedis dhe përfundimisht në hyrjen në zinxhirin ushqimor, u gjetwn nw vezwt nw Greqi. Një studim i ri shkencor regjistron gjetje shqetësuese në lidhje me vezët greke, duke zbuluar përqëndrime të larta të PFAS, si dhe gjurmë pesticidesh dhe ilaçesh.
Ekspertët kanë dhënë alarmin për vite me radhë: PFAS janë lidhur me kancerin, dëmtimin e mëlçisë dhe sistemit imunitar, si dhe problemet zhvillimore tek fëmijët. Studimet në Francë, Gjermani dhe Danimarkë kishin treguar kontaminim të përhapur të vezëve. Pyetja ishte nëse një pamje e ngjashme ekziston në Greqi.
Përgjigja u dha nga shkencëtarë nga Universiteti i Egjeut dhe Universiteti Kombëtar i Athinës. Studimi, i botuar në revistën Science of The Total Environment, analizoi 75 vezë nga kafazet e pulave në Serres, Magnezi, Viotia, Atikë dhe Ilia. Rezultatet ishin veçanërisht shqetësuese pasi PFAS u zbuluan në të gjitha mostrat, ndërsa më shumë se gjysma e vezëve tejkaluan kufijtë e lejuar të BE-së. Në Ilia, çdo mostër tejkaloi udhëzimet e EFSA-s për të gjitha grupmoshat.
Vlerat mesatare për PFOS, PFHxS dhe PFBA u regjistruan në nivele shumë të larta, me disa matje që arritën deri në 5.30 μg/kg. Sipas studiuesve, adoleshentët dhe të moshuarit në Greqi tejkalojnë kufirin e sigurt të marrjes javore, gjë që ngre shqetësime serioze për shëndetin e konsumatorëve.
Studimi regjistroi gjithashtu, për herë të parë në vezët greke, mbetje ilaçesh dhe gjashtë pesticide të ndryshme. Midis tyre, DEET, ilaçi kundër insekteve, u zbulua në të gjitha mostrat, ndërsa acidi oksolinik ishte preparati farmaceutik më i zbuluar.
Pavarësisht faktit se metalet e rënda u gjetën në nivele të ulëta, shkencëtarët janë të qartë: prania e PFAS në vezët greke përbën një kërcënim për shëndetin publik. Siç theksojnë ata, nevojiten kërkime të mëtejshme për të identifikuar burimet e kontaminimit dhe për të marrë masa mbrojtëse.
